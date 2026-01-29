FIBA 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
FIBA 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası Kura Çekimi Yapıldı

29.01.2026 14:33
İstanbul'da FIBA 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı, gruplar belirlendi.

İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, FIBA Genç Milli Takımlar ve Turnuvalar Komisyonu Başkan Yardımcısı Peter Bodnar, eski milli basketbolcu Semih Erden ve eski Sırp oyuncu Nenad Krstic katıldı.

Turnuvadaki maçlar, 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Harun Erdenay, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak bu tip uluslararası organizasyonları iyi bir şekilde düzenlediklerini belirterek, "FIBA'nın bize olan güveni her gün artırıyor. Buradan onlara teşekkür ediyorum. 17 yaş altı takımlarının oynadığı turnuvalar çok önemli. Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Semih Erden gibi yıldızlar, bu turnuvalardan geçiyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) gözlemcileri de bu turnuvalara dikkat ediyor. Zaten Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ne böyle bir turnuva yakışırdı. Bu turnuvada yer alacak herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Peter Bodnar ise Türkiye Basketbol Federasyonunun başarılı uluslararası organizasyonlara imza attığını belirterek, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çok başarılı organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Bu organizasyonda mücadele edecek oyuncular, eminim ki turnuvadan çok keyif alacak. İstanbul'u keşfedecekler ve unutulmaz anlar yaşayacaklar." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Semih Erden ise "Güzel bir kura çektik. Çok heyecanlıyım. Yıllarca alt yaş kategorilerinde ve A Milli Takım'da kaptanlık yaptım. Basketbolun bana getirdiği en büyük şanslardan bir tanesi de bu. Bu süreçte elimden gelenin en iyisini yaptım. Milli takımı en iyi şekilde temsil ettim. Gençlerin, kendilerini göstermesini istiyorum. Bu organizasyon, çok önemli. Bu genç yaşta milli takıma seçilmek, daha başlangıç. Onlardan disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Nenad Krstic ise bu tip organizasyonların genç sporcular için çok önemli olduğunu aktararak, "Birçok önemli oyuncu, geçmişte bu organizasyonlarda kendisini gösterdi. İstanbul, bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Sırbistan için de önemli bir mücadele olacak. Bence iyi bir kura çektik. Bizim için iyi bir turnuva olacağına inanıyorum." dedi.

Organizasyonda dört grupta mücadele edilecek

Çekilen kuralar sonrasında oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya

B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin

C Grubu: Yeni Zelanda, Slovenya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili

Kaynak: AA

