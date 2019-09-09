Son Dakika Haberleri: FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek
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FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek

6 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı

FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.


Çin'in Dongguan kentinde oynanan karşılaşmada rakibine karşı oyunun büyük bölümünü üstün götüren milli takım, son periyotta etkisiz bir oyun sergiledi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:30 
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak
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