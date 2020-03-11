FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84 - Son Dakika
Son Dakika Spor FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84 - Son Dakika Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84

8 dakika önce

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Sompo Sigorta: 66 - Türk Telekom: 84, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.


Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi


Hakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xx


Beşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı x


Başantrenör: Burak Bıyıktay


Türk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok x


Başantrenör: Burak Gören


1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)


Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)


3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL

Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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