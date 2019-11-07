Son Dakika Haberleri: Fibabanka'nın "akıl küpü" soruları 7/24 yanıtlıyor
Son Dakika Ekonomi Fibabanka'nın 'akıl küpü' soruları 7/24 yanıtlıyor

Fibabanka'nın "akıl küpü" soruları 7/24 yanıtlıyor

8 saat önce

Fibabanka'nın yeni sanal asistanı Fi'Bot ile finansal ihtiyaçlara yönelik sorular 7 gün 24 saat yanıt buluyor.

Fibabanka'nın

Fibabanka'nın yeni sanal asistanı Fi'Bot ile finansal ihtiyaçlara yönelik sorular 7 gün 24 saat yanıt buluyor.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji yatırımlarını sürdüren Fibabanka, yeni sanal asistanı Fi'Bot ile müşteri deneyimi alanında çıtayı yükselterek hizmet kalitesini artırıyor.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zeka uygulamalarına yatırım yapan Fibabanka, yeni sanal asistanı Fi'Bot ile tüm sorulara 7 gün 24 saat cevap verirken finansal ihtiyaçlara yönelik çözüm ve yönlendirme sunuyor.

fibabanka.com.tr üzerinde yer alan ve Facebook Messenger ile de entegre çalışan Fi'Bot, ziyaretçilerin sorularına 7 gün 24 saat cevap verirken bankacılık işlemleri ile ilgili de anında bilgi ve yönlendirme sağlıyor.

Bu doğrultuda tüm ziyaretçiler, Fi'Bot üzerinden krediden, birikim yönetimine, faiz ve döviz hesaplama işlemlerinden kredi kartı başvurusuna kadar birçok finansal ihtiyaç için anında ve hızla geri dönüş alabiliyor.

Facebook Messenger, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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