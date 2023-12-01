Fidan öğretmen dekolteyi iyice abarttı! Videoya düştüğü not da hayli iddialı

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Tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren Fidan öğretmen, ders anlattığı sırada çekilen videolarından birini "Mantık sizi A'dan B'ye götürür. Fidan hoca her yere..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

KPSS için eğitim veren bir kurumda ders veren Fidan öğretmen, cesur paylaşımlarıyla adından gündeme gelmeye devam ediyor. Forumlarda günlerce konuşulan ve birçok haber sitesine haber olan Fidan öğretmen, son olarak göğüs dekolteli cesur kıyafetiyle çektiği videoyu paylaştı.