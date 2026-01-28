Fidan ve Arakçi'den Gerginliği Azaltma Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
