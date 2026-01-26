Fidan ve Barrot İkili Görüşme Yapacak - Son Dakika
Fidan ve Barrot İkili Görüşme Yapacak

26.01.2026 13:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Türkiye-AB ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile iki ülke ilişkileri ve güncel uluslararası gelişmeleri görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın Fransız mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasında bölgesel ve küresel meselelerle ilgili artan diyalogdan memnuniyet duyulduğunu belirtmesi, yakalanan ivmenin sürdürülerek, stratejik bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm veçhelerine uygulanması için en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fransız mevkidaşına ikili ilişkilerin önemli boyutunu oluşturan ekonomik ve ticari ilişkilerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek işbirliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteğini beyan edecek Fidan'ın bu kapsamda, 17 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Sekizinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının ikili ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkıya dikkati çekmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Fransa'daki Türk toplumunun huzurunun ve refahının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çekmesi beklenirken terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin işbirliğinin sürdürülmesi, teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altını çizeceği tahmin ediliyor.

İki ülke arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik fırsatların ele alınması öngörülen görüşmelerde Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden, stratejik perspektif çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkati çekmesi ve Türkiye'nin AB sanayi stratejisine dahil edilmesinin, Birliğin rekabet kapasitesinin güçlendirilmesi, stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı kritik önemine değinmesi bekleniyor.

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesiyle adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini, bu doğrultuda Türkiye'nin barış sürecine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu Fransız mevkidaşına vurgulayacağı öngörülüyor.

Bölgesel meseleler ele alınacak

Gazze barış planında ikinci aşamaya geçilmesinin ve bu çerçevede Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesinin önemli bir adım teşkil ettiğini belirtecek Fidan'ın, burada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ve Gazze halkının günlük hayatının normalleşmesinin uluslararası toplumun eş güdüm ve desteğini gerektirdiğini kaydetmesi bekleniyor.

Fidan'ın, İsrail'in ateşkes ihlallerinin engellenmesi ve yeterli insani yardımın Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının öncelik oluşturmaya devam ettiğini belirtmesi, Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının yanı sıra Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük ehemmiyet taşıdığının altını çizeceği düşünülüyor.

Bakan Fidan'ın bu çerçevede, Türkiye'nin 18 Ocak "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın sahada tam anlamıyla uygulanmasının yakın takipçisi olacağını yinelenmesi bekleniyor.

Türkiye-Fransa İlişkileri

Türkiye ve Fransa arasında köklü geçmişe dayanan siyasi ilişkiler, zengin kültürel ve toplumsal etkileşim, NATO çerçevesindeki müttefiklik ile enerji, ekonomi ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli işbirliği imkanları tanıyor.

Türkiye-Fransa ikili ilişkileri yapıcı gündem ve düzenli üst düzey temasların sürdürülmesi anlayışı doğrultusunda ilerlerken Fidan, Fransa'ya son resmi ziyaretini 2 Nisan 2025'te gerçekleştirdi.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ise Türkiye'yi son olarak 14-15 Mayıs 2025'te Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında ziyaret etti.

Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği istikrarlı şekilde gelişirken 2024'te 22,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2025'te 24 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görürken ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA

