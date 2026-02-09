Fidan ve Erakçi'den Nükleer Müzakere Görüşmesi - Son Dakika
Fidan ve Erakçi'den Nükleer Müzakere Görüşmesi

09.02.2026 19:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile nükleer müzakereleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

