(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Gerapetritis'ten Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?