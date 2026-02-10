(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Guterres Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?