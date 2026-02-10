Fidan ve Guterres Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.