Fidan ve Konakovic İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile görüştü.