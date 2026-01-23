Fidan ve Spiropali İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan ve Spiropali İstanbul'da Görüştü

23.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Bakanı Spiropali ile Balkan Barış Platformu'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali ile görüştü.

Bakan Spiropali, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı

Spiropali, Bakan Fidan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Spiropali, "Bu yıl Ankara'da ve gelecek yıl Tiran'da düzenlenecek NATO Zirvesi, iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu daha da derinleştirmek için değerli bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Spiropali İstanbul'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:06:54. #7.11#
SON DAKİKA: Fidan ve Spiropali İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.