Fide Köksal ödül aldı
17.01.2021 15:46
Fide Köksal, 2020'de rol aldığı 'Ommata Dakromena' oyunundaki rolüyle Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri'nde 'Uluslararası Müzikal Performans' ödülüne layık görüldü. İşte detaylar
2006'dan beri müzikal kariyerini Yunanistan'da sürdüren sanatçı Fide Köksal, 2020'de rol aldığı 'Ommata Dakromena' oyunundaki rolüyle Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri'nde 'Uluslararası Müzikal Performans' ödülüne layık görüldü. "15 yıllık emek ve çalışmanın sonucunda ve pandemi koşullarında sanata verilen emeği ödüllendiren ve bizleri destekleyen herkese tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyor, bu ödülü bizleri bu süreçte canları pahasına yaşatmak için emek veren tüm sağlık çalışanları adına kabul ediyorum" diyen Köksal, Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültür ve sanat köprüsünü daha da sağlamlaştıran işler yapmaya devam edeceğini vurguladı.
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