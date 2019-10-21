Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan açıklama! Ahmet Nur Çebi...
Son Dakika Spor Fikret Orman'dan açıklama! Ahmet Nur Çebi...

Fikret Orman'dan açıklama! Ahmet Nur Çebi...

47 dakika önce

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık başkanlık dönemi dün itibariyle sona eren Fikret Orman, Akatlar Arena'da oy kullanan isimler arasında yer aldı.

Fikret Orman'dan açıklama! Ahmet Nur Çebi..., System.String[]

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık başkanlık dönemi dün itibariyle sona eren Fikret Orman, Akatlar Arena'da oy kullanan isimler arasında yer aldı.


Akatlar'a ailesiyle birlikte gelen Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:01 
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