Fildişi Sahilleri ve Liberya?dan getirilen 88 kişi Düzce?de karantinaya alındı - Son Dakika

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Fildişi Sahilleri ve Liberya?dan getirilen 88 kişi Düzce?de karantinaya alındı
6 saat önce
? FİLDİŞİ Sahilleri ve Liberya'dan koronoavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.
? FİLDİŞİ Sahilleri ve Liberya'dan koronoavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 88 Türk vatandaşı, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.Fildişi Sahilleri ve Liberya'da bulunan 88 Türk vatandaşı uçakla İstanbul'a getirildi. 88 kişi, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Konuralp Mahallesi'ndeki Necla Perkolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 88 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacak.
- Zce
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:11 Kaynak: DHA
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