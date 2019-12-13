Filede derbi zamanı: Eczacıbaşı - VakıfBank - Son Dakika

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında derbide Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank karşılaşacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank, yarın saat 18.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligin birinci devre kapanış maçında VakıfBank'ı ağırlayacak olan Eczacıbaşı VitrA, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan dünya ikincisi olarak dönen turuncu-beyazlılar, hafta boyunca derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Eczacıbaşı'nın tecrübeli pasörü Gamze Kılıç, kendilerini zorlu bir derbinin beklediğini söyleyerek, "İki takım da formda ve önemli bir turnuvayı geride bırakarak bu maça odaklanmış durumda. Biz kendi oyunumuza odaklanıp, ligin birinci devresini galibiyetle kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)