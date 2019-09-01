Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek...
13 saat önce
Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. - ANKARA
Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü Galatasaray, Florin Andone ile anlaştı! Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi!