"Filenin Sultanları"ndan tarihi bir başarı daha - Son Dakika
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"Filenin Sultanları"ndan tarihi bir başarı daha

6 saat önce

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyat vizesi elde eden "Filenin Sultanları", Türk halkını büyük bir sevince boğdu.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyat vizesi elde eden "Filenin Sultanları", Türk halkını büyük bir sevince boğdu.


2000'li yıllarda dünya voleybolunda çıkış yakalayan ve önemli başarılar elde eden ay-yıldızlılar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na giderek ikinci kez bu organizasyonda yer alacak.


2012'den sonra tekrar


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2012'den sonra bir kez daha sporun en büyük organizasyonunda yer alacak. Tarihinde ilk kez 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılan milli takım, İngiltere'de çeyrek finali görememişti.


2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 yıl sonra bu başarıyı tekrar etti.


Kötü başladı, iyi bitirdi


Milli takım, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne kötü bir başlangıç yapmasına rağmen istediğini aldı.


B Grubu'nda Almanya, Hırvatistan ve Belçika'yla yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Almanya'ya 3-1 kaybetti. Hırvatistan'ı 3-1'le geçen milli takım, Belçika karşısında çok zorlandı. Rakibini 5. sette 15-10'la geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını yarı finale yazdırdı.


Yarı finalde rakip Polonya oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçta özellikle 4. sette büyük bir heyecan yaşandı. Rakibinin maçı kazanma sayılarını çeviren milli takım 4. seti 33-31 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı. Son seti de 15-11 alan ay-yıldızlılar, finale çıkmayı başardı.


Rövanşı rahat aldı


Milli takım turnuvaya yenilgiyle başladığı Almanya karşısında olimpiyat vizesine çok rahat ulaştı.


Karşılaşmada üstün bir performans gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'nın maça ortak olmasına izin vermedi ve setleri 25-17 25-19, 25-22 alarak sahadan 3-0 galip ayrılıp hem rövanşı hem de olimpiyat vizesisini aldı.


Geçen yıl Avrupa ikincisi oldu


Milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl eylül ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye'de oynanan finallerde 16 yıl sonra finale kalma başarısı gösteren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen bir maç sonunda Sırbistan'a 3-2 yenilmişti.


Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesi de alarak çıkışını sürdürdü.

Avrupa, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:19 
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