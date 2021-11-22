Üye Girişi
Filipinler, Çin'in ablukasının ardından tartışmalı resife 2 tedarik gemisi gönderdi - Son Dakika

Filipinler, Çin'in ablukasının ardından tartışmalı resife 2 tedarik gemisi gönderdi

22.11.2021 09:57
Filipinler, Çin'in ablukasının ardından tartışmalı resife 2 tedarik gemisi gönderdi

Filipinler'in, geçen hafta Çin ile yaşanan gerilimin ardından tartışmalı resifi koruyan denizcilere gıda ulaştırmak için bölgeye iki tedarik gemisi gönderdiği bildirildi.

Filipinler'in, geçen hafta Çin ile yaşanan gerilimin ardından tartışmalı resifi koruyan denizcilere gıda ulaştırmak için bölgeye iki tedarik gemisi gönderdiği bildirildi.

Filipinler Ordusu, Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi nedeniyle yaşanan gerilimin ardından resifi koruyan denizcilere yiyecek sağlamak için iki sivil tedarik gemisini bölgeye sevk etti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, batı Palawan bölgesinden ayrılan donanma personelini taşıyan iki geminin, ikinci Thomas resifinde konuşlanmış deniz piyadelerine ulaşmış olması gerektiğini belirtti.

Loranzana, Çin'in Manila Büyükelçisinin müdahalede bulunmayacaklarına dair güvence vermesinin ardından bölgeye giden gemilere sahil güvenlik ya da donanma gemilerinin eşlik etmediğini söyledi.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Whitsun resifindeki gemiler diplomatik krize yol açmıştı

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) 19 Kasım'da yayımladığı raporda, Çin'in 2016'da tartışmalı adalar çevresindeki yapay askeri üslerinin inşasını tamamlamasının ardından daha fazla sayıda milis gemisinin bölgede konuşlanmaya başladığı belirtilmişti.

Whitsun Resifi çevresinde nisan ayında 200 geminin konuşlandığı hatırlatılan raporda, olayın Çin ve Filipinler arasında diplomatik krize yol açtığı bildirilmişti.

Çin'in "Niu'e Ciao", Filipinler'in "Julian Felipe" olarak adlandırdığı, "V" biçimli okyanus resifine Çin'e ait 200'den fazla teknenin demirlemesi, teknelerin hafif silahlar taşıyan milis botları olduğunu iddia eden Filipinler'in tepkisine sebep olmuş, Pekin yönetimi ise onların fırtına nedeniyle resife sığınan balıkçı tekneleri olduğunu savunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Sahil Güvenlik, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, Çin'in ablukasının ardından tartışmalı resife 2 tedarik gemisi gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur 11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı 10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
11:03 Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Kılıçdaroğlu'nun hayal ettiği helalleşme yolculuğu, Türkiye'yi harama bulaştırma yolculuğudur
11:02 Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi
10:56 Netflix'in Türkiye ekonomisine katkısı 582 milyon TL olarak açıklandı
10:50 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
10:49 Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!
10:43 Ormanın derinliklerinde gezen "Kara gözlü bebek" tüyler ürpertti!
10:42 JPMorgan çip krizinin bitiş tarihini açıkladı
10:40 TL, yüzde 26 değer kaybetti
10:36 Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban konuştu: Şalvarı ve ayakkabıları başka yerdeydi         
11:03
İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:01
Fenerbahçe'nin attığı son dakika golü, yaşlı adamın sonu oldu Fenerbahçe'nin attığı son dakika golü, yaşlı adamın sonu oldu         
10:55
Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi! Yalancılara kötü haber! En küçük hareketi bile yakalayabilen yalan makinesi geliştirildi!         
10:50
Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:40
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler, Çin'in ablukasının ardından tartışmalı resife 2 tedarik gemisi gönderdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement