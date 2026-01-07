Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

07.01.2026 08:21  Güncelleme: 08:41
Baculin açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can ve mal kaybı rapor edilmedi.

Filipinler'in güneydoğusunda yer alan Baculin bölgesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklüğü 6,4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi.

BÖLGE, ATEŞ ÇEMBERİ OLARAK ADLANDIRILIYOR

Yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, henüz can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

