Filipinler\'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem

FİLİPİNLER'in Baculin bölgesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü 6.4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
