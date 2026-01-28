Filipinler'de Bangsamoro Seçimleri Ertelendi - Son Dakika
Filipinler'de Bangsamoro Seçimleri Ertelendi

28.01.2026 17:17
Bangsamoro bölgesindeki seçimler, yasal ve operasyonel endişeler nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro bölgesindeki seçimlerin, yasal ve operasyonel endişeler gerekçe gösterilerek yeniden ertelendiği bildirildi.

ABC-CBN'nin haberine göre, Filipinler Seçim Komisyonu (Comelec), Bangsamoro'da en geç 30 Mart'ta yapılacak seçimlerin yeniden ertelendiğine dair yeni karar yayımladı.

Comelec Başkanı Edwin Garcia, yaptığı açıklamada, operasyonel nedenlere atıfta bulunarak bölgede seçime yönelik yetersiz hazırlıklar bulunduğunu söyledi.

Kararın, Komisyon tavsiyeleri sonrası Genel Kurul kararıyla onaylandığını belirten Garcia, yeni seçim tarihinin belirlenmesi için Ulusal Kongrenin yetki izni vermesi gerektiğini bildirdi.

Garcia, "(Bu karar) yasal ve operasyonel olarak 30 Mart'ta seçimlerin yapılmasının artık mümkün olmadığı yönündeki tavsiyelerin ardından verildi." ifadesini kullandı.

Bölgede ilk olacak parlamento seçimleri için belirlenen Mayıs 2025 tarihi, önce Ekim 2025'e daha sonra "30 Mart 2026'ya kadar" şeklinde ertelemelere maruz kalmıştı.

Süreç

Filipinler Hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 2012'de başlatılan barış görüşmeleri neticesinde, Bangsamoro Özerk Bölgesi 2017'de resmen tanındı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yürütülen barış müzakereleri sonucunda 2012'de Çerçeve Anlaşması, 2014'te Kapsamlı Anlaşma imzalandı.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası kabul edilerek Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) resmen oluşturulmuştu.

Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi de kurulmuştu.

Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Filipinler, Güncel, Son Dakika

