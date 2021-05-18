Filipinler Devlet Başkanı Duterte, bakanların Güney Çin Denizi ile ilgili konuşmasını yasakladı - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bakanların Çin ile sözlü savaşa girmesinin ardından kabine üyelerinin Güney Çin Denizi hakkında konuşmasını yasakladığını bildirdi.

Cakarta Post'un haberine göre, Duterte yaptığı açıklamada, "Kabineye talimatım, Batı Filipinler Denizi'ni (Güney Çin Denizi) herhangi biriyle tartışmaktan kaçınmaları." ifadesini kullandı.

Filipinli bakanların Çin'e yönelik haftalarca süren sert eleştirilerinin ardından gelen açıklamada Duterte, "Konuşmamız gerekirse sadece aramızda konuşuruz." dedi.

Devlet Başkanı açıklama yaparken, yanında bölgede Çin gemilerinin varlığını "saldırı" olarak niteleyen Savunma Bakanı Delfin Lorenzana'nın da bulunması dikkati çekti.

Duterte, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque'un Güney Çin Denizi hakkında konuşmasına ise izin verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Twitter hesabından, Güney Çin Denizi'nde devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin, Çin tarafından engellemesi ve taciz edilmesine tepki göstererek küfürlü paylaşımda bulunmuştu.

Ayrıca Locsin, Çin'in eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ifade etmişti.

Daha sonra Locsin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki gemilerini çekmesi için yayımladığı küfür içerikli paylaşımı nedeniyle Çinli mevkidaşı Vang Yi'den özür dilemişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.