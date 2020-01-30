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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın barış planına BMGK'de karşı çıkacak
6 saat önce
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Orta Doğu barış planına bir tasarıyla karşı çıkacağı bildirildi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Orta Doğu barış planına' bir tasarıyla karşı çıkacağı bildirildi.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Abbas iki hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'ne gelerek Filistin halkı ve liderliğinin, Trump yönetiminin Filistin halkının haklarına karşı saldırısına tepkisini bir tasarıyla uluslararası toplumun önüne sunacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:32
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