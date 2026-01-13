Filistin Hükümeti'nden Uluslararası Destek Çağrısı

Filistin hükümeti, yerinden edilmiş sivillerin şiddetli soğuktan etkilendiği, binlerce çadırın sular altında kaldığı veya yıkıldığı Gazze Şeridi'ndeki insani krizin sona erdirilmesi için İsrail'e karşı acil uluslararası baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Hükümetin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, "Gazze'deki insani trajediyi durdurmak için işgale yönelik acil uluslararası baskı talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kabine toplantısında, İsrail kısıtlamalarına rağmen Gazze Şeridi'ndeki hükümet operasyon merkezinin yürüttüğü acil yardım çalışmaları ele alındı.

Açıklamaya göre, bu çalışmalar kapsamında etkilenen ailelere yüzlerce yerel üretim çadır sağlandı, çok sayıda aile daha güvenli bölgelere taşındı, su kaynakları iyileştirildi ve yollardaki molozlar temizlendi.

Çözümün ancak ablukanın kaldırılması, sınır kapılarının açılması ve insani yardım, inşaat malzemeleri ile mobil barınma ünitelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesiyle mümkün olabileceği vurgulandı.

Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle çocuk ölümlerinin yaşanmasından, on binlerce çadırın sular altında kalmasından ve yerinden edilmiş sivillerin barınaklarının yıkılmasından uluslararası toplum ve İsrail sorumlu tutuldu.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, yeniden yapılanma sürecine hazırlık amacıyla mali kaynakların temini için uluslararası ortaklarla koordinasyonun artırılması yönünde ilgili bakanlık komitesine talimat verdiği bildirildi.

Arap ve İslam ülkelerine, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesini hedefleyen İsrail uygulamalarına karşı harekete geçme çağrısı yinelenen açıklamada, ayrıca İsrail'in Kudüs çevresinde E1 yerleşim planı kapsamında sürdürülen toprak gasplarının ciddi riskler barındırdığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu plan, Filistinli bedevi toplulukların yerinden edilmesi, onlarca evin yıkılması ve Filistin kentlerinin coğrafi bütünlüğünün parçalanması anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının da "şiddetle kınadğı" açıklamada, özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) binalarına su ve elektrik sağlanmasının engellenmesi, "UNRWA'nın hukuki ve insani varlığını hedef alan tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, hükümetin Filistinli sivillerin korunması ve temel haklarının güvence altına alınması için uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda diplomatik ve hukuki girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin hükümet yetkilileri, mevcut kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yediye yükseldiğini, Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana soğuk ve barınma yetersizliği kaynaklı can kayıplarının ise 21'i çocuk olmak üzere 24'e ulaştığını açıkladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil, yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerini sürdürdüyor, ev yıkımları ve tarım arazisi gasplarında da artış yaşanıyor.

Filistinli yetkililer, bu uygulamaları zorla yerinden etme politikası olarak nitelendiriyor.

Resmi Filistin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da en az 1100'den fazla Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 11 bin kişiyi yaraladı ve 21 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.