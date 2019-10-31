Filistinli sağlık çalışanlarından İsrail cezaevlerindeki tutuklulara destek gösterisi

Filistinli doktor, hemşire ve diğer sağlık kurumu çalışanları, İsrail'in cezaevlerindeki Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını protesto etti.

Filistinli tutukluların durumlarıyla ilgilenen kurum ve sivil toplum kuruluşları ile sağlık kurumlarının çağrısı üzerine, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin'in eski lideri Yasir Arafat'ın anıt mezarı önünde toplanan yüzlerce kişilik grup, kentteki Menara Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine tepki gösteren sağlık çalışanları, uluslararası topluma ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Kızıl Haç Komitesini (ICRC), tutuklulara ve özellikle hasta olanlara yönelik sorumluluğunu üstlenmeye ve insani rolünü yerine getirmeye çağırdı.

İsrail makamlarına tıbbi delegelerin hapishaneleri ziyaret etmeleri ve tutukluların koşullarını ilk elden görmeleri için baskı yapmanın önemini vurgulayan Keyle, şunları söyledi:

"Bütün deliller, işgal devletinin tutukluların sağlığına ve yaşamlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini ve cezaevlerini tutukluların yavaş ölümüne neden olacak hastalıkların yayılması için bir yer haline getiren sistematik bir politika izlediğini doğrulamaktadır."

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail cezaevlerinde 1967'den bu yana 56'sı tıbbi ihmal, 72'si işkenceyle olmak üzere 221 Filistinli tutuklu şehit oldu.

İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.