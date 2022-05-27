Filistinliler Kudüs'te yaşam maliyetinin yükselmesinden endişeli - Son Dakika
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Filistinliler Kudüs'te yaşam maliyetinin yükselmesinden endişeli

27.05.2022 17:29
Filistinliler Kudüs'te yaşam maliyetinin yükselmesinden endişeli

Fas merkezli Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, güvenlik sıkıntıları ve ekonomik nedenlerden ötürü yaşam maliyetinin yükselmesinden endişeli olduklarını belirtti.

Fas merkezli Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, güvenlik sıkıntıları ve ekonomik nedenlerden ötürü yaşam maliyetinin yükselmesinden endişeli olduklarını belirtti.

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ve Kudüs'le ilgili çalışmalar yapan kurum, 15-30 Nisan'da Kudüs'te çeşitli ekonomik, sosyal ve eğitim düzeyinden 550 Filistinli aileyle yürütülen anket ve araştırmaların sonucunda bir rapor yayımladı.

Rapora göre Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi küresel ve uluslararası sorunların yanı sıra şehirde son dönemde güvenlik alanında yaşanan olaylar neticesinde Kudüs'te yaşam maliyeti yükseldi.

Yaşam maliyetinin yükselmesi Kudüs'te yaşayan Filistinliler için endişe sebebi olurken, güvenlik sıkıntısı nedeniyle gittikçe artan sosyal ve ekonomik sorumluluklarını da katladı.

Araştırmanın yürütüldüğü döneme denk gelen ramazan ayı ile sonrasında tırmanan şiddet olayları, kentin ekonomik ve sosyal sıkıntılarını artırdı.

Özellikle esnaf ve zanaatkarların geliri ciddi seviyede azalırken, bu durum bazılarının iflasına, pek çok dükkanın da kapanmasına neden oldu.

Kovid-19'un yansımaları, kentteki güvenlik durumunun yarattığı çalkantı ve küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle akaryakıt ve buğday fiyatlarının yükselmesi, Kudüs'teki ailelerin geçim maliyetini yüzde 57,6 oranında etkiledi.

Şehirde her alanda hayat pahalılaşırken, ailelerin gelir seviyesinde olumlu yönde değişme olmadı.

Bunların neticesinde oluşan ekonomik durum Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, daha uygun maliyetli bölgelerde ev aramaya yönelmesine, et ve tavuk tüketimini azaltmasına, meyve ve sebze tüketimini kısıtlamasına ve sosyal aktivitelere para ayırmaktan kaçınmasına neden oldu.

Ramazan ayında Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırmasından bu yana Kudüs'te Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlikler sürüyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kudüs, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

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