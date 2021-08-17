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Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem - Son Dakika

Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem

17.08.2021 13:51
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Batı Şeria'daki El-Bire kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde bir araya gelen göstericiler, açlık grevi yapan 9 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarına tepki gösterilen eylemde, uluslararası topluma da tutukluların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Eylemciler gösteride ayrıca, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Ramallah ve El-Bire kentlerindeki Filistinli Gruplar Koordinatörü İsam Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için yapılan açlık grevi eylemlerinin devam ettiğini söyledi.

İsrail'in hapishanelere baskınları ve tutuklulara yönelik saldırıları artırdığını ifade eden Bekr, Filistinli tutuklulara uluslararası desteğin daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan 10 Filistinli tutukluyu tecrit ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada söz konusu tecridin, Filistinli yüzlerce idari tutuklunun toplu açlık grevine gidebileceği yönündeki belirtilerin arttığı bir döneme denk geldiğine işaret edilmişti.

Filistinli tutuklulardan birinin açlık grevine son vermesi nedeniyle halihazırda grev yapan Filistinli sayısı 9 oldu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem
Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem

Batı Şeria, Protesto, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinlilerden İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılması için eylem - Son Dakika


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