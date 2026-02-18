Kayseri'de düzenlenen bir düğünde yaşanan tartışma, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. İddiaya göre düğün sırasında yaşanan bir gerginliğin ardından sinirlenen kadın, üzerindeki gelinlikle salonu terk etti.
Düğün alanından hızla uzaklaşan kadın, bir süre yolda koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
