Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
18.02.2026 15:47
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Kayseri'de bir düğünde yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen bir kadın, gelinliğiyle salondan çıkarak yolda koştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayseri'de düzenlenen bir düğünde yaşanan tartışma, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. İddiaya göre düğün sırasında yaşanan bir gerginliğin ardından sinirlenen kadın, üzerindeki gelinlikle salonu terk etti.

GELİN SOKAKTA KOŞUŞTURDU

Düğün alanından hızla uzaklaşan kadın, bir süre yolda koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
SON DAKİKA: Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika
