Son Dakika Haberleri: Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı - Son Dakika

Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir aracın frenleri tutmayınca köprünün korkuluklarına çıktı.

Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir aracın frenleri tutmayınca köprünün korkuluklarına çıktı. Filyos nehrine düşmekten son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Filyos beldesi Çömlekçi Köyünde, köy yolundan Çaycuma çevre yoluna hareket halinde olan 67 AV 390 plakalı araç yolun kaygan olması nedeniyle frenleri tutmayınca Çömlekçi köprüsünün korkuluklarına çıkarak durabildi. Filyos nehrine düşmekten korkuluklar sayesinde kurtulan sürücüye olayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Sürücünün yaralanmadığı kaza da çekici aranarak araç korkuluklardan alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çömlekçi, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]