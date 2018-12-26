Son Dakika Haberleri: Final Sınavları Öncesi Öğrencilere 'Hamsi Dopingi'

Final Sınavları Öncesi Öğrencilere 'Hamsi Dopingi'

21 dakika önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde, final sınavları öncesinde öğrencilere motivasyon sağlanması amacıyla hamsi festivali düzenlendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde, final sınavları öncesinde öğrencilere motivasyon sağlanması amacıyla hamsi festivali düzenlendi.

Akçakoca Belediyesi ve DÜ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından organize edilen festivalde, yaklaşık 300 kilo hamsi pişirildi. Hamsiler öğrencilere servis edildikten sonra DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğrencilerle horon tepti.

Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu aktaran DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, final sınavları öncesinde böyle bir etkinliğin sınavlara yansıyacağını söyledi.

Hamsi festivaliyle öğrencilerin motive olduğunu belirten Çakar, "Siyasal Bilgiler fakültesinin öncülüğünde, hamsi şenliği düzenleyerek öğrencilerimizi final sınavları öncesi motive etmek istedik. Çok güzel bir moral-motivasyon etkinliği oldu. Güzel bir keyif ortamı ve öğrencilerin çok güzel eğlendiğini görüyoruz. Biz de onları keyifli görmekten son derece mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de "Öğrencilerimiz coşkulu bir kalabalık ile hamsinin tadına bakıyorlar. Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulan tek ilçeyiz, bunun da gururunu yaşıyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Güzel bir etkinlik oluyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:54 Kaynak: AA

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!

Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı Üniversitenin Düzenlediği Festivalde Bazı Öğrenciler İlk Kez Hamsi Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:15:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Final Sınavları Öncesi Öğrencilere 'Hamsi Dopingi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]