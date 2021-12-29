Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Finans dünyasındaki dijital dönüşümlerin ve teknolojilerin konuşulduğu Finansta Dijital Dönüşüm etkinliği Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü organizasyonuyla gerçekleşti. Finans sektörünün önemli şirketlerinden temsilcilerinin katıldığı etkinlik online olarak tamamlandı. Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği ile Hiperaktif Kredi Danışmanlık tarafından desteklenen etkinliğe 300'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Etkinliğin konukları arasında Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, Garanti BBVA Dijital Bankacılık Yöneticisi İzzet Hacıalioğlu, A1 Capital Kurumsal İletişim Direktörü Neslihan Kaya, ICRYPEX Hazine Müdürü Gökçe Çalışan ve Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Bayansar yer aldı. FİNTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu ve Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Michele Cedolin etkinliğin moderasyonunu sağladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN TÜM PROJELERDE YER ALACAĞIZ Etkinlik sonunda konuşan Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, "Finans sektöründeki dijital dönüşüm süreçleri tüm sektörlere doğrudan etki ediyor. Teknolojiyle adapte olan finansal sistemler hem işlem hızında hem de diğer birçok alanda kullanıcılara fayda sağlıyor. Bugün gerçekleşen etkinlikte yer alan tüm şirketler güçlü dijital dönüşüm süreçleri yöneten şirketler ve sektöre büyük katkı sunuyor. Biz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz yapay zeka temelli kredi notu sorgulama süreçlerinin ardından kullanıcıların kredi başvuru süreçlerinde uçtan uca çözümler sunuyoruz. Sektördeki birçok şirket de kendi alanlarında önemli dijital projeler geliştiriyor. Sektörün büyümesinin temel yolunun dijital dönüşümden geçtiğine inanıyoruz. Bu bağlamda biz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olarak sektördeki bu dönüşümü destekleyen tüm projelerde yer almayı hedefliyoruz. Etkinlikte emeği geçen derneğimiz FİNTR, Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü, konuklarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ KONUŞULDU Etkinlik partnerlerinden FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu, "Derneğimiz kapsamında yer alan ve finansal teknoloji ve inovasyon noktasında sektöre değer katan şirketlerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere çalışma gruplarında buluşmaktalar. Bankalardan ödeme sistemlerine, kripto para oyuncularından sermaye piyasalarına teknoloji geliştiren şirketlere kadar finansa inovasyonu getiren şirketlerin üye olduğu bir yapıdayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de finansal teknolojilerin dijital dönüşüme olan etkisini katılımcılarımızla konuşma imkanı bulduk. Öncelikle ana sponsorumuz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olmak üzere konuklarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konıştu.