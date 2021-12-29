Üye Girişi
Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu

29.12.2021 17:04
Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu

Finans dünyasındaki dijital dönüşümlerin ve teknolojilerin konuşulduğu Finansta Dijital Dönüşüm etkinliği Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü organizasyonuyla gerçekleşti.

Finans dünyasındaki dijital dönüşümlerin ve teknolojilerin konuşulduğu Finansta Dijital Dönüşüm etkinliği Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü organizasyonuyla gerçekleşti. Finans sektörünün önemli şirketlerinden temsilcilerinin katıldığı etkinlik online olarak tamamlandı. Finansal Teknoloji ve İnovasyon Derneği ile Hiperaktif Kredi Danışmanlık tarafından desteklenen etkinliğe 300'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

Etkinliğin konukları arasında Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, Garanti BBVA Dijital Bankacılık Yöneticisi İzzet Hacıalioğlu, A1 Capital Kurumsal İletişim Direktörü Neslihan Kaya, ICRYPEX Hazine Müdürü Gökçe Çalışan ve Insha Ventures Genel Müdür Vekili Hasan Bayansar yer aldı. FİNTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu ve Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Michele Cedolin etkinliğin moderasyonunu sağladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN TÜM PROJELERDE YER ALACAĞIZ Etkinlik sonunda konuşan Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, "Finans sektöründeki dijital dönüşüm süreçleri tüm sektörlere doğrudan etki ediyor. Teknolojiyle adapte olan finansal sistemler hem işlem hızında hem de diğer birçok alanda kullanıcılara fayda sağlıyor. Bugün gerçekleşen etkinlikte yer alan tüm şirketler güçlü dijital dönüşüm süreçleri yöneten şirketler ve sektöre büyük katkı sunuyor. Biz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz yapay zeka temelli kredi notu sorgulama süreçlerinin ardından kullanıcıların kredi başvuru süreçlerinde uçtan uca çözümler sunuyoruz. Sektördeki birçok şirket de kendi alanlarında önemli dijital projeler geliştiriyor. Sektörün büyümesinin temel yolunun dijital dönüşümden geçtiğine inanıyoruz. Bu bağlamda biz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olarak sektördeki bu dönüşümü destekleyen tüm projelerde yer almayı hedefliyoruz. Etkinlikte emeği geçen derneğimiz FİNTR, Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü, konuklarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜME ETKİSİ KONUŞULDU Etkinlik partnerlerinden FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu, "Derneğimiz kapsamında yer alan ve finansal teknoloji ve inovasyon noktasında sektöre değer katan şirketlerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere çalışma gruplarında buluşmaktalar. Bankalardan ödeme sistemlerine, kripto para oyuncularından sermaye piyasalarına teknoloji geliştiren şirketlere kadar finansa inovasyonu getiren şirketlerin üye olduğu bir yapıdayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de finansal teknolojilerin dijital dönüşüme olan etkisini katılımcılarımızla konuşma imkanı bulduk. Öncelikle ana sponsorumuz Hiperaktif Kredi Danışmanlık olmak üzere konuklarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konıştu.

Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu
YORUMLAR
500

Galatasaray Üniversitesi, geri dönüşüm, Finans, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız         
16:54
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46

Son Dakika Haberleri
16:53 Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 17:12:23. #1.12#
SON DAKİKA: Finans teknolojileri sektörü öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement