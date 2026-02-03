Finansal Market Vizyonu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Finansal Market Vizyonu Toplantısı

Finansal Market Vizyonu Toplantısı
03.02.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen toplantıda, finansal çözümler ve sigorta sistemleri tanıtıldı.

'Sigortadan Fazlası-Finansal Market Vizyonu' toplantısında Quick Finansall çatısı altında sunulan sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite çözümleri paylaşıldı.

Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Sigortadan Fazlası - Finansal Market Vizyonu' toplantısında, Maher Holding Sigorta Grubu ve Quick Finansall ekosistemi şirketlerinin yöneticileri, bölge acenteleri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Program, Noyan Doğan moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, bazı sektörlerde sigorta teminatına erişimde yaşanan güçlükler ve artan maliyetlerin işletmeler açısından önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, daha kapsayıcı ve erişilebilir sigorta çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ardından söz alan Adana Sigorta Acenteleri Derneği (ADSAD) Başkanı Gökhan Sözen ise organizasyonun Adana'da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

"Koruma açıklarını inovasyonla kapatıyoruz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konuşmasında sigortacılığın yeni dönemde yalnızca hasar sonrası ödeme yapan bir yapı olmaktan çıktığını vurgulayarak, "Türkiye'de ciddi bir koruma açığı var. Araçtan konuta, ticaretten üretime kadar birçok alanda varlıklar yeterince güvence altında değil. Biz artık yalnızca hasarı ödeyen değil, riski önceden öngören ve azaltan bir model inşa ediyoruz. Sigorta, finansman ve ödeme çözümlerini tek ekosistemde birleştirerek hem işletmelerimizin yükünü hafifletiyor hem de acentelerimizi birer finansal markete dönüştürüyoruz. KaskonomiQ, Lüküs Hayat ve Bina Tamamlama gibi inovatif ürünlerle bu koruma açıklarını kapatmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Panelde 'Finansal Market' modeli anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Quick Finansall çatısı altında sunulan sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite çözümleri katılımcılarla detaylı şekilde paylaşıldı.

Panelde; Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş, Quick Finans Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz ve QPAY Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Harman söz alarak ekosistemin saha uygulamalarını aktardı.

Sunumlarda; KaskonomiQ ile yüzde 75'i sigortasız, yani korumasız olan araç parkına varlık koruması sağlayan yeni nesil genişletilmiş kasko ürünü, Lüküs Hayat ile primleri otomobile dönüştüren hayat sigortası modeli, Tamamlayıcı Deprem Sigortası, Her Yaşa Kredi, Poliçe Prim Kredisi ve Hazır Kredi gibi finansman ürünleri, Araç Kiralama, POS ve e-tahsilat altyapıları ayrıntılı olarak tanıtıldı.

Quick Sigorta, Quick Finans, QPay, QCar ve Quick Hayat markalarının oluşturduğu entegre yapının; işletmelere daha sade, hızlı ve bütünleşik finansal çözümler sunarak acenteleri klasik poliçe satışının ötesine taşıyıp birer "Finansal Market'e" dönüştürmeyi hedeflediği vurgulandı.

Toplantının gerçekleştirildiği gün Adana'da etkili olan aşırı yağış ve sel olayları, risk yönetimi ve finansal korumanın önemini sahada bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, doğal afetler karşısında yalnızca teminatın değil; hızlı finansman, tahsilat ve operasyonel süreklilik sağlayan entegre çözümlerin işletmeler için kritik rol oynadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, acentelerle iş birliklerinin ve eğitim çalışmalarının artırılması kararlaştırılırken, Quick Finansall ekosisteminin Anadolu'da yaygınlaşarak reel sektörle daha yakın ve çözüm odaklı bir yapı kurmayı sürdüreceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sigorta, Finans, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Market Vizyonu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:22:42. #7.11#
SON DAKİKA: Finansal Market Vizyonu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.