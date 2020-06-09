Fındık diyarı Ordu'nun yeni çay markası:

Ordu'nun Perşembe ilçesinde fındığın yanı sıra ek gelir sağlamak için çay üreten çiftçiler, 2020 yılı hasadı için bahçeye girdi. Toplanan çaylar Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından 'Ordu 52 Çayı' markası ile satışa sunulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Perşembe ilçesinde daha önce çay üretiminin yapıldığını ancak daha sonra zamanla vazgeçildiğini hatırlattı. Şimdi ise 5 mahallede Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle çay üretiminin yeniden başladığını belirten Alp, üretimi yapılan bu çayları 'Ordu 52' markasıyla ORTAR büfelerinde satışa sunacaklarını söyledi. Alp, "Nasıl ki Rize çayı, Tirebolu çayı var ise 'Ordu çayı'nın da aynı şekilde pazarlamasını şirketimiz üzerinden tüm Türkiye'ye yapacağız. Fındığa ek gelir olarak düşünülen bu çalışma kapsamında üreticilerimizin her daim yanında olacağız. Onlar yeter ki üretsin, biz Büyükşehir Belediyesi olarak onların ürünlerini alıp satışını gerçekleştireceğiz" dedi. - ORDU