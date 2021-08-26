'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ - Son Dakika

ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık toplamanın zorluğunu anlatmak isteyen bir grup, 'Fındık Özel Harekat (FÖH) adını verdiği tim kurdu. Asker yürüyüşüyle bahçeye giren işçiler, fındık toplama yemini ettiği anların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Korgan ilçesinde çektikleri kısa videolarla sosyal medyada gündeme gelen Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındık hasadının zorluğuna dikkat çekmek için ilginç 'Fındık Özel Harekat (FÖH) adını verdiği tim kurdu. 9 kişilik ekip kayda aldığı görüntülerde asker yürüyüşü ile yemin etti. Türk bayrağı serilİ masa başına gelen işçiler, 'Komando Andı'nın sözlerini kendilerine göre uyarlıyarak okudu, 'Erenler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. İşçilerin fındık toplama yemini ettiği anların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'BU YIL DA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORUZ'

Videoda fındık toplamanın zorluklarını askeri eğitimlerle anlattıklarını ifade eden Hasan Yiğit, '2019 yılında kurulan Fındık Özel Harekat Timi'nin bu yıl da eğitimlerine devam ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. En güzel şekilde eğitimlerini alıyorlar. Bu yıl da fındık hasadına başlayan ve time katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum' dedi.

Sami İsen de, 'Bahçesi toplanacaklar artık dert etmesin. Fındık Özel Hareket Timi, bu yıl yeni mezunlar için bir yemin töreni gerçekleştirdi. Fındık bahçesi toplanacak olanlar bizi bulabilirler. Profesyonel ekibimizle birlikte bir telefon yakınınızdayız' diye konuştu.