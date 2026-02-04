Fındık Ticaretinde İlk 5 Ayda 217 Bin Ton İşlem Gördü - Son Dakika
Ekonomi

Fındık Ticaretinde İlk 5 Ayda 217 Bin Ton İşlem Gördü

04.02.2026 12:18
2025 ürünü fındık sezonunda 21 borsada 217 bin ton fındık satışı gerçekleştirildi.

Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü belirtildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, geçen yılın ağustos ve aralık döneminde borsalarda 217 bin 725 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

En fazla işlemin 45 bin 518 ton ile Giresun'da yapıldığı, bu kenti 43 bin 627 tonla Sakarya, 33 bin 748 tonla Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi

