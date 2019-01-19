Fındık üreticilerine sigorta uyarısı
1 saat önce
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuruları başladı.
Giresun
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuruları başladı. Üreticilerimizden 10 Mart'a kadar ürünlerini sigortalatarak güvence altına almalarını istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:30
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