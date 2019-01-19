Son Dakika Haberleri: Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

Fındık üreticilerine sigorta uyarısı

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuruları başladı.

Fındık üreticilerine sigorta uyarısı, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuruları başladı. Üreticilerimizden 10 Mart'a kadar ürünlerini sigortalatarak güvence altına almalarını istiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:30 

Giresun, Sigorta, Ekonomi
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