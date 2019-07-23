Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin hasada başlamadan önce fındık taban fiyatının açıklanması gerektiği söyledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin hasada başlamadan önce fındık taban fiyatının açıklanması gerektiği söyledi.



Türkiye'nin 2019 yılı fındık sezonuna sıfır stokla gireceğini de ifade eden Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Uyduruk bahanelerle fındık fiyatı düşürülmeye çalışılmasın" uyarısında bulundu.



Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Karadeniz Bölgesi'nin birinci gündem maddesi olan fındıkla ilgili açıklamalarda bulundu.



Karan Yaptığı açıklamada, "Fındık üreticisi hasat için artık gün saymaktadır. Bu ay sonu itibariyle Giresun ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde üreticiler hasat için bahçeye girecek. Üretici beline sepetini takmadan fındık taban fiyatının açıklanması gerekir. Her sezon tekelci zihniyet ve işbirlikçileri tarafından sürekli uyduruk bahanelerle fındık fiyatını düşürenler bu yıl artık bu bahanelerin arkasına saklanamazlar. Sürekli 2016, 2017 sezonunda yok fındık, çürük, nem fazla, aflatoksin var, piyasada fındık çok, büyük alıcı alımı kapattı gibi bahane üretenler şunu sormak isterim. Çürük ve nemli olduğunu iddia ettiğiniz fındıkları iki, üç yıl sonra TMO'dan alıp satarken hiç çürük, hiç nemli, hiç aflatoksinli olmadı. Artık böyle uydurma bahanelerin arkasına sığınmayın" ifadelerini kullandı.



"Fındık taban fiyatı en az 20 TL olmalı"



Fındık alım politikası ve taban fiyatla ilgili TMO yetkilileri ve siyasetçilere seslenen Karan, "TMO'nun depolarındaki fındık 18 lira edecek. TMO kazanacak. İhracatçı kazanacak. Ama üretici kazanmayacak. Böyle bir sistemi ve ticareti kabul etmiyoruz. Bu yıl fındık taban fiyatı en 20 lira olmalıdır ki, üretici de kazansın. Serbest piyasada oluşturulmaya çalışan fiyat spekülasyonlarına üreticiler itibar etmemelidir. TMO'nun taban fiyatını beklenmelidir ve ona göre hareket edilmelidir" diye konuştu. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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