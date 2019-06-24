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Finduk fest markalaştı

39 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi "Finduk Fest" logosunun tescil belgesi ile ilgili çalışma başlattı.

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DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi "Finduk Fest" logosunun tescil belgesi ile ilgili çalışma başlattı.

Düzce - Akçakoca Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivalinin marka değerini korumak ve bilinirliğini arttırmak adına oluşturulan "Finduk Fest" logosunun tescil belgesi ile ilgili çalışma başlatıldı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Düzce Marka Patent ve Tescil Kurumu Marka Danışmanı İbrahim Köksal ile birlikte "Finduk Fest" adının markalaşması konusunda imzalar atıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:19 Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, Güncel
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