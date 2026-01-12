Antalya'nın Finike ilçesinde dere kenarına plastik atık döktüğü tespit edilen kamyon sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, M.A.T'nin kullandığı kamyonla dere kenarına plastik atık döktüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerince tespit edilen olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında (çevreyi kasten kirletme) Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Dereye Plastik Atık Döken Sürücü Hakkında İşlem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?