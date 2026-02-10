Finike'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezine Soruşturma - Son Dakika
Finike'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezine Soruşturma

10.02.2026 21:51
Antalya'nın Finike ilçesindeki hayvan rehabilitasyon merkezine yönelik soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezinde çekildiği belirtilen görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede, belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezinde çekildiği öne sürülen görüntülerde, bazı hayvanların sağlıksız koşullarda tutulduğu ve aşırı zayıf olduklarının görülmesi üzerine Finike Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olay, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkezde görevli veteriner hekimler H.T ve A.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Finike Belediyesinden yapılan açıklamada ise Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli sorumlular ve personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede bir hayvan barınağı bulunmadığını, belediye bünyesinde yalnızca yaralı ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarına hizmet veren Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki hayvanların, merkezde tedavileri devam eden sokak hayvanları olduğunu ileri süren Geyikçi, "Kamuoyunu rahatsız eden görüntüler nedeniyle gerekli tüm idari işlemler başlatıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

