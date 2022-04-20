Finike'de velilere KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi'nde bulunan Kolaklar İlkokulu'nda öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma KomutanlığI Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Hasyurt Mahallesi Kolaklar İlkokulu'nda, düzenlenen veli toplantısında katılıcılara İçişleri Bakanlığının Kadın Destek (KADES) uygulaması anlatıldı.

KADES uygulamasının olası durumlarda sıkıntıya düşen kadınlara yardımcı olmak amacıyla geliştirildiği ifade eden toplantıda, uygulamayla aile içi ve kadına karşı şiddet konularında kadınlara yardımcı olunduğu kaydedildi.

Eğitimde ayrıca vatandaşların akıllı telefonlarına KADES uygulaması yüklenmesi konusunda yardımcı olundu.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi dağıtılarak sorular cevaplandırıldı.