Finike ilçesinde iki günde meydana gelen 6 evden hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermez ve Ördübek yaylalarındaki 6 evde meydana gelen hırsızlıklara ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkları yaptıkları iddia edilen şüpheliler F.Y, S.Y. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Zanlıların çaldıkları 68 hurda malzeme, 300 metre elektrik kablosu, 20 demir profil, 27 mutfak tenceresi ve 150 kilogram bakır malzeme sahiplerine teslim edildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Finike'deki 6 hırsızlık olayının 3 şüphelisi yakalandı - Son Dakika