Finike'deki Hayvan Barınağında Sağlıksız Koşullar

10.02.2026 11:11
Finike'deki hayvan barınağında sağlıksız koşullarda kalan hayvanlar için soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde belediyeye ait barınaktaki hayvanların sağlıksız koşullarda kaldığı, aşırı zayıfladığı ve çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine ilişkin görüntüler, sanal medyada tepkiye yol açtı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında barınakta inceleme yapıldı.

Finike Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Barınaktaki bazı hayvanların aşırı zayıfladığı, deri hastalıklarıyla mücadele ettiği ve sağlıksız koşullarda yaşadıklarına dair görüntüler, tepkiye yol açtı. Barınaktaki hijyenin yok denecek seviyede olduğu, hasta hayvanların tedavi ve izolasyondan yoksun şekilde bir arada tutulduğu, bazı bölümlerin çamur ve su birikintileri içinde kaldığı belirtildi. Sanal medyadaki tepkiler sonrası Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı. Görevlendirilen savcı eşliğinde, jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde barınağa giderek incelemelerde bulundu ve tespitler yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Finike Belediyesi'nden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

