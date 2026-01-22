BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 25-28 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret düzenleyecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Finlandiya Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?