Fiorentina Başkanı Rocco Commisso Hayatını Kaybetti

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, tedavi gördüğü ABD'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Başkan Rocco Commisso ile ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir üzüntü ve kederle vefatını duyurduğu belirtilerek, "Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından sevgili başkanımız aramızdan ayrıldı ve bugün hepimiz onun yasını tutuyoruz" denildi.

Rocco Commisso'nun 7 yıl önce kulübü devralmasından sonra Fiorentina'nın kendisinin bir tutkusu haline geldiği belirtilerek, Fiorentina'nın evi olarak anılan tesislerinin bulunduğu Viola Park'ta adının sonsuza dek yaşayacağı kaydedildi.

İtalyan asıllı ABD vatandaşı olan iş insanı Commisso'nun, tedavisi sebebiyle bir süredir ABD'de bulunduğu ve Fiorentina'nın maçlarına gelemediği paylaşılmıştı.

Fiorentina, Başkan Commisso döneminde UEFA Konferans Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında iki kez final oynarken, 2023'te de İtalya Kupası'nda finalde kaybetti.

Rocco Commisso'nun hayatını kaybettiği haberi sonrası başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa kulübü taziye mesajı paylaştı. - İSTANBUL