Firar Eden Mahkum Aydın\'da Yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve çeşitli suçlardan toplam 22 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, infaz kurumuna yasak eşya sokma ile büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ve 22 ayrı suç kaydı bulunan, geçtiğimiz günlerde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden R.K.'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şahsın Umurlu Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla R.K. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan R.K. cezaevine gönderildi. - AYDIN