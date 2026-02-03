Nevşehir'de, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.T. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari FETÖ Üyesi Yakalandı
