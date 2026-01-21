Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D'nin merkez Seyhan ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?