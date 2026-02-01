Firari Hükümlü Amasya'da Yakalandı

İSTANBUL'da karıştığı hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Amasya'ya geldiği gün polis ekipleri tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, UYAP sistemine hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı düşen M.K.'nin (47) Amasya'ya geldiğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlüyü saklanmak için Amasya'ya geldiği gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi.

Haber - Kamera: Şerife Serap KARA/ AMASYA,